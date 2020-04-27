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/ Пульмонология

Смартфоны во время пандемии коронавируса несут опасность: специалист назвал причину

1.6т
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Использование смартфона во время пандемии коронавируса опасно тем, что постоянно находясь в руках человека, он собирает на себе бактериальную и потенциально инфекционную среду.

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Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики Российского экономического университета им. Плеханова Тимура Садыкова.

К тому же, пользователи постоянно прикладывают телефон к лицу и ушам. Поэтому гаджеты необходимо периодически дезинфицировать, напомнил он.

Как обезопасить свой гаджет от коронавируса

Как обезопасить свой гаджет от коронавируса

pixabay.com

Также, по словам эксперта, бесконтрольное использование техники приводит к проблемам со зрением и осанкой.

Кроме того, есть вероятность возникновения психологической зависимости от гаджетов, которая может особенно усугубиться в условиях самоизоляции.

"Человек не должен становиться рабом окружающей его электроники", – заключил Садыков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за распространение коронавируса COVID-19 запустили Telegram-бот для контроля жителей, которые находятся на самоизоляции.

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Тема
Коронавирус
Теги
мобильный телефон вирус
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