Слезы могут указать на болезни: ученые разработали тест-устройство

По слезам можно диагностировать от диабета до рака и слабоумия. Источник: stihi.ru stihi.ru

Ученые заявили о разработке тест-устройства, выявляющего серьезные болезни по анализу слез.

Как пишет Daily Mail, над изобретением работают инженеры из Университета Кобе в Японии.

Слезы собираются с помощью полоски бумаги, а затем помещаются в сканер, который исследует их на наличие экзосом, частиц, которые действуют как курьеры между клетками, неся такие материалы, как гены и белки. Например, если они произошли из раковой клетки, они будут нести мутировавшие гены и белки.

"Использование слезы может значительно снизить затраты на тестирование и позволить гораздо более быстрое обнаружение злокачественных новообразований груди, чем маммография", – отметили специалисты.

Устройство может появиться в продаже в следующем году.

Тем временем другая группа ученых из Токийского университета использует слезы, чтобы помочь людям с диабетом контролировать уровень сахара в крови без прокалываний пальца.

Исследование 100 человек с диабетом 2 типа показало, что уровни гликоальбумина (модифицированного белка, который отражает средний уровень глюкозы в крови за предыдущие две недели) в слезах коррелируется с уровнем в крови.

Ведущий исследователь доктор Масакадзу Айхара сообщил, что сейчас они дорабатывают свою систему для коммерческого использования.

А в феврале ученые объявили, что они могут использовать слезы для проверки на синдром Шегрена, когда иммунная система ошибочно атакует железы, вырабатывающие жидкости, такие как слезы и слюна. Он также часто поражает секретирующие слизь железы в легких и может вызвать воспаление в почках и нервной системе.

Также исследователи разрабатывают тестирование слезы на болезнь Альцгеймера. Пионеры из Университета Дебрецена в Венгрии сообщили, что у людей, у которых развивается это заболевание, наблюдаются характерные изменения белка в слезах.

Анис Бармада, аспирант-биолог Кембриджского университета, который занимался анализом слез, сказал, что скоро слезы могут найти гораздо больше диагностических применений.

По его словам, слезы содержат множество маркеров, которые можно использовать для диагностики широкого спектра некоторых из самых распространенных и разрушительных заболеваний. Эти маркеры часто обнаруживаются в крови, но их намного легче получить из слез.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанские ученые выяснили, что в слезах человека присутствуют такие же маркеры COVID-19, как и в крови, что позволит использовать их для определения тяжести заболевания.

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