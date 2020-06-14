Сколько времени легкие восстанавливаются после коронавируса: врач дал ответ

Пульмонология 16:51, 14.06.2020 Обновлено: 16:52, 14.06.2020

Восстановление легких человека, переболевшего коронавирусом (COVID-19), занимает очень длительный период.

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Как сообщил в эфире одной из радиостанций профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко, после перенесенной болезни в легких образуются фиброзные изменения.

Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

"У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления", – отметил он.

По словам врача, легочные ткани смогут сами восстановиться со временем, однако сроки будут зависеть от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, для лечения легких после последствий коронавируса можно применять стволовые клетки, которые будут управлять деятельностью иммунной системы.

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