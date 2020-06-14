Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Сколько времени легкие восстанавливаются после коронавируса: врач дал ответ

1.6т
Читать материал на украинском

Восстановление легких человека, переболевшего коронавирусом (COVID-19), занимает очень длительный период.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщил в эфире одной из радиостанций профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко, после перенесенной болезни в легких образуются фиброзные изменения.

Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

"У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления", – отметил он.

По словам врача, легочные ткани смогут сами восстановиться со временем, однако сроки будут зависеть от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, для лечения легких после последствий коронавируса можно применять стволовые клетки, которые будут управлять деятельностью иммунной системы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Теги
врачи вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные.

  • Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт на поставку новой вакцины от коронавируса, заказали 400 млн доз.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости