Сколько украинцев заболели COVID-19 повторно: врач вывел формулу

В Украине нет массовых случаев повторного заражения коронавирусом – процент таких составляет 0,109. Большинство же переболевших украинцев являются защищенными перед вирусом благодаря антителам.

Об этом заявил известный инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. На своей странице в Facebook он ответил относительно того, кто болеет COVID-19 во второй раз, стоит ли этого пугаться, а также объяснил возможную причину нынешней вспышки.

"Простая математическая задача. Берем всех переболевших – только официальные данные, ведь понимаем, что реальные цифры намного больше, но... Это 1 млн 244 тыс. 190 человек (на 18 марта уже 1 248 782. – Ред.). Берем количество официально подтвержденных повторных случаев – 1362. Процент посчитать может и шестиклассник. Получается, нет никакого массового заражения по второму кругу. Следовательно, фактически, большинство переболевших является сейчас защищенными. Т-клетки и антитела на месте и выполняют свою функцию. Тогда зачем пугать", – подчеркнул медик.

Врач объяснил, сколько украинцев переболели COVID-19 повторно

По его словам, сейчас в Украине действительно напряженная ситуация и большая вспышка заболеваемости коронавирусом. Однако, убежден врач, ныне однозначно инфицируются те, кто не болел раньше.

"Любые утверждения о массовых повторных заражениях не имеют под собой ни научного, ни фактического основания", – добавил Дубровский.

По его мнению, ответить на вопрос, почему сейчас происходит вспышка COVID-19, сложно. В то же время он назвал несколько версий, например:

сезонность – отсутствие мороза, благоприятный климатический фон для распространения вируса, зимний авитаминоз и естественное ослабление иммунитета;

новый штамм на территории Украины.

Врач вычислил процент повторных заражений COVID-19 в Украине Facebook Евгения Дубровского

"Первая версия имеет определенную правоту, но многое не сходится. Еще не было значительного потепления, дождей. Заражение в основном происходит в закрытых помещениях при близком контакте. Не бывает такого массового резкого снижения иммунитета... Вторая версия чуть больше похожа на правду. Вспышка, как и год назад, началась на приграничных территориях (Закарпатье, Ивано-Франковская обл.). Что-то очень навязывается мысль о границе... Точнее, ее пересечение иностранцами или нашими гражданами с нарушением обсервации", – предположил врач Дубровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что люди, переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения в течение не менее шести месяцев. Однако старшие заболевшие (от 65 лет) более склонны к повторному инфицированию.