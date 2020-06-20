Сколько людей на самом деле умерло от COVID-19: появились впечатляющие результаты исследования

Реальное количество смертей от коронавируса (COVID-19) в мире может быть по крайней мере на 130 тысяч больше, чем говорит официальная статистика.

Об этом свидетельствуют результаты исследования BBC. Официально с начала пандемии из-за COVID-19 умерло 440 тысяч человек во всем мире. Как отмечает издание, обзор предварительных данных о смертности в 27 странах показывает, что у многих из них за время пандемии умерло больше людей, чем за такой же период в предыдущие годы – даже с учетом умерших от COVID-19.

Это так называемые "избыточные смерти" – превышающие средние показатели предыдущих лет. Они показывают, что реальные последствия пандемии серьезнее, чем говорится в официальной статистике правительств. Чтобы измерить избыточную смертность, издание использовало данные о количестве умерших от любых причин. Такая информация публикуется управлениями записи актов гражданского состояния, министерствами здравоохранения или статистическими агентствами.

Издание уточнило, что частично "избыточную смертность" можно объяснить недостаточно точным подсчетом статистики коронавируса, частично – влиянием пандемии на перегруженность национальных систем здравоохранения и другими факторами.

Точность данных о коронавирусе зависит от того, сколько тестов делает власть и включает ли в официальную статистику данные о смерти за пределами больницы.

Статистика смертности от коронавируса bbc.com

Статистика смертности от коронавируса bbc.com

Статистика смертности от коронавируса bbc.com

Статистика смертности от коронавируса bbc.com

Статистика смертности от коронавируса bbc.com

Председатель статистического отдела ВВС Роберт Кафф отметил, что информация является предварительной: точной "турнирной таблицы", которая показывала бы наибольшие потери, нет. Вместе с тем возможно сравнивать данные из разных стран за время первой волны пандемии и сделать определенные выводы.

"Более стабильна ситуация в странах, где количество умерших достигло пика и теперь вернулось к нормальным или близких к ним показателям. Среди них Великобритания, Испания, Италия и Бельгия, смертность в которых выросла на 30%. Это сильно отличается от ситуации в Японии, Германии и ряде других стран, где смертность за неделю отклонялась не более чем на 5% от нормы", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские медики разработали показатель критического состояния пациентов, который указывает на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов отделений интенсивной терапии.

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