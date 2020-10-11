Ситуация с COVID-19 в Украине стала бесконтрольной, – врач

В Украине ситуация с распространением и одновременно сдерживанием коронавирусной болезни вышла из-под контроля, и обратно вернуть ее, вероятно, уже не удастся.

Таким предположением в комментарии ТСН поделился врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский. По его словам, не поможет здесь даже локдаун.

"Ситуация с коронавирусом развивается по какому-то своему, никем и ничем не контролируемому сценарию. По моему мнению, она вышла из-под контроля. Жесткий карантин, о котором говорят, сделает еще хуже", – заявил медик.

Врач Сильковский считает, что в Украине ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля

Он отметил, что дальше количество больных COVID-19 украинцев будет расти, пока не переболеет критическая масса людей. Врач убежден, что это не является катастрофой, одновременно любой "контролируемый процесс лучше неконтролируемого".

Кроме этого, Сильковский подчеркнул, что осенью болеть коронавирус значительно труднее, чем летом.

"Я с самого начала говорил, что если бы выбрать тактику мягких ограничений, то это нужно было делать с самого начала. Тогда критическая масса больных переболела бы в теплое время года и мы получили бы немного лучшие результаты в конце. А теперь результаты будут хуже . Потому что болеть, когда холодно, сыро и наслаиваются другие болезни, – всегда хуже, чем летом", – пояснил медик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро 11 октября в Украине официально подтверждено 261 304 случая коронавирусной инфекции. Из них 4768 – выявлено за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 4972 человека, а 113 507 пациентов полностью побороли болезнь.

СМИ заявили, что пандемия COVID-19 в Украине грозит обернуться коллапсом медицинской системы. Власть призывали принять шаги по сдерживанию распространения коронавируса.

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