Симптомы СOVID-19: как распознать коронавирус и когда нужно обращаться к врачу
Коронавирус поразил уже более 3,7 миллиона человек по всему миру, в Украине количество больных также продолжает стабильно расти: каждый день фиксируется от 400 до 500 новых случаев COVID-19.
При этом симптомы коронавируса могут проявляться спустя 2-14 дней после заражения. Подробнее о признаках инфицирования COVID-19 и о том, когда пора обращаться к врачу, рассказывает OBOZREVATEL.
Главные симптомы коронавируса:
повышение температуры тела (выше 38 градусов);
сухой кашель;
затрудненное дыхание;
утомляемость.
Обычно симптомы проявляются спустя 2-14 дней после инфицирования. Зависимо от формы течения болезни, выделяют разные симптомы.
Легкая форма COVID-19
При легкой форме COVID-19 наблюдаются следующие симптомы:
небольшое повышение температуры (до 38 градусов);
легкий кашель;
боль в горле;
заложенность носа;
головная боль;
боль в мышцах;
тошнота;
диарея.
При легкой форме COVID-19 симптомы схожи с симптомами ОРВИ.
Средняя форма COVID-19
Средняя форма заболевания коронавирусом характеризуется пневмонией легкой степени, у больного наблюдаются кашель и затрудненное дыхание.
Тяжелая форма COVID-19
При тяжелой форме коронавирусной пневмонии у человека проявляются такие симптомы:
высокая температура тела;
одышка или боль/ощущение заложенности в грудной клетке;
дыхательная недостаточность;
слабость;
потеря сознания;
судороги.
При вышеперечисленных симптомах следует обратиться к семейному врачу или на горячую линию МОЗ. Если у вас высокая температура, звоните 103.
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