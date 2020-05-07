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Симптомы СOVID-19: как распознать коронавирус и когда нужно обращаться к врачу

1.4т
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Коронавирус поразил уже более 3,7 миллиона человек по всему миру, в Украине количество больных также продолжает стабильно расти: каждый день фиксируется от 400 до 500 новых случаев COVID-19.

При этом симптомы коронавируса могут проявляться спустя 2-14 дней после заражения. Подробнее о признаках инфицирования COVID-19 и о том, когда пора обращаться к врачу, рассказывает OBOZREVATEL.

Главные симптомы коронавируса:

  • повышение температуры тела (выше 38 градусов);

  • сухой кашель;

  • затрудненное дыхание;

  • утомляемость.

Обычно симптомы проявляются спустя 2-14 дней после инфицирования. Зависимо от формы течения болезни, выделяют разные симптомы.

Симптомы коронавируса зависят от формы заболевания

Симптомы коронавируса зависят от формы заболевания

Pixabay

Легкая форма COVID-19

При легкой форме COVID-19 наблюдаются следующие симптомы:

  • небольшое повышение температуры (до 38 градусов);

  • легкий кашель;

  • боль в горле;

  • заложенность носа;

  • головная боль;

  • боль в мышцах;

  • тошнота;

  • диарея.

При легкой форме COVID-19 симптомы схожи с симптомами ОРВИ.

Средняя форма COVID-19

Средняя форма заболевания коронавирусом характеризуется пневмонией легкой степени, у больного наблюдаются кашель и затрудненное дыхание.

Тяжелая форма COVID-19

При тяжелой форме коронавирусной пневмонии у человека проявляются такие симптомы:

  • высокая температура тела;

  • одышка или боль/ощущение заложенности в грудной клетке;

  • дыхательная недостаточность;

  • слабость;

  • потеря сознания;

  • судороги.

При вышеперечисленных симптомах следует обратиться к семейному врачу или на горячую линию МОЗ. Если у вас высокая температура, звоните 103.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие вакцины от коронавируса проходят испытания в разных странах мира.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус болезнь
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