Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Пульмонология

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Симптомы коронавируса: потеря обоняния и как его вернуть

934
Читать материал на украинском

Вопрос: исчезновение чувства вкуса и обоняния — это самый характерный симптом коронавируса. А понятно уже, почему пропадает нюх? И самое главное — как вернуть ощущения?

Да, именно этот симптом является наиболее характерным для ковида19, поэтому было проведено множество исследований. И оказалось, что вирус, условно говоря, поражает нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах. Но не сами нейроны, а особые клетки, которые поддерживают их существование. И вот воспаляются эти самые помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу.

Исчезновение обоняния, а часто и вкуса очень характерно — причем при отсутствии насморка — именно для коронавируса. При гриппе тоже часто пропадает нюх, но это случается по другим причинам — нос заложен, куча соплей, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет.

Поэтому именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия. Например, если вы учитель в школе или отвечаете за проведение термометрии и допуск к работе на своем предприятии, то потрите тряпочку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем она пахнет. Если различает запах, то слава богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать, если нет — отправляем домой.

Но главное во всем этом достаточно оптимистично — при коронавирусе необратимого поражения нейронов, чувствительных к запахам и вкусу, не происходит. Раньше или позже все восстановится. Чаще всего для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда — до трех месяцев. И с максимально возможной вероятностью все восстановится без последствий.

К сожалению, повлиять на этот процесс человек не может. Так что никакие примочки, таблетки, травки и прочее нюх вам быстрее не вернут.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Сайт Доктора Комаровского
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости