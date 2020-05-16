Сигнал для родителей! Стало известно о скрытом признаке коронавируса у маленьких детей

Симптомом коронавируса COVID-19 у детей может быть боль в зубах.

Как пишет "Московский комсомолец", такой симптом был у трехлетнего ребенка в Москве, который в результате умер от коронавируса.

Мальчик был госпитализирован в сопровождении бабушки 12 мая. Изначально у него болели зубы. Врачи поставили диагноз "периостит" (воспаление челюсти).

Изначально у ребенка болели зубы Иллюстрация

Спустя несколько дней состояние ребенка резко ухудшилось, тест на COVID-19 дал положительный результат.

В ночь на 16 мая он скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в Киеве была обнаружена новая вспышка коронавируса. В Дарницком детском доме-интернате (для девочек) инфекцию подхватил 81 человек.