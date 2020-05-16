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/ Пульмонология

Сигнал для родителей! Стало известно о скрытом признаке коронавируса у маленьких детей

11.1т
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Симптомом коронавируса COVID-19 у детей может быть боль в зубах.

Как пишет "Московский комсомолец", такой симптом был у трехлетнего ребенка в Москве, который в результате умер от коронавируса.

Мальчик был госпитализирован в сопровождении бабушки 12 мая. Изначально у него болели зубы. Врачи поставили диагноз "периостит" (воспаление челюсти).

Изначально у ребенка болели зубы

Изначально у ребенка болели зубы

Иллюстрация

Спустя несколько дней состояние ребенка резко ухудшилось, тест на COVID-19 дал положительный результат.

В ночь на 16 мая он скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в Киеве была обнаружена новая вспышка коронавируса. В Дарницком детском доме-интернате (для девочек) инфекцию подхватил 81 человек.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
дети смерть вирус
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