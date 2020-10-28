Sanofi и GlaxoSmithKline предоставят 200 млн доз вакцины для борьбы с COVID-19

Виктор Литвиненко Пульмонология 16:00, 28.10.2020 Обновлено: 16:01, 28.10.2020

Фармпроизводители Sanofi и GlaxoSmithKline заключили договор с программой COVAX о поставке 200 миллионов доз своей вакцины.

Цель данного соглашения – предоставить всем странам-участникам COVAX равный доступ к вакцинам вне зависимости от их уровня доходов, передает GlobeNewswire.

Вакцина этих фармкомпаний разработана на основе рекомбинантных белков. Эта технология также используется Sanofi при изготовлении сезонных прививок от гриппа. Кроме этого, в ее составе есть адъювант – вспомогательное вещество, которое повышает иммуногенность антител и выступает усилителем вакцины.

Sanofi и GSK поддержат COVAX, предоставив 200 млн доз своей рекомбинантной вакцины

Результаты первой и второй фаз испытания ожидаются в начале декабря 2020 года. Если этих данных будет достаточно, компании планируют подать заявку в регулирующие органы в первой половине 2021 года.

MedOboz ранее писал, что вакцина против коронавируса, разработанная фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, вызывает сильный иммунный ответ у пожилых людей.

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