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/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Sanofi и GlaxoSmithKline предоставят 200 млн доз вакцины для борьбы с COVID-19

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Фармпроизводители Sanofi и GlaxoSmithKline заключили договор с программой COVAX о поставке 200 миллионов доз своей вакцины.

Цель данного соглашения – предоставить всем странам-участникам COVAX равный доступ к вакцинам вне зависимости от их уровня доходов, передает GlobeNewswire.

Вакцина этих фармкомпаний разработана на основе рекомбинантных белков. Эта технология также используется Sanofi при изготовлении сезонных прививок от гриппа. Кроме этого, в ее составе есть адъювант – вспомогательное вещество, которое повышает иммуногенность антител и выступает усилителем вакцины.

Sanofi и GSK поддержат COVAX, предоставив 200 млн доз своей рекомбинантной вакцины
Sanofi и GSK поддержат COVAX, предоставив 200 млн доз своей рекомбинантной вакцины

Результаты первой и второй фаз испытания ожидаются в начале декабря 2020 года. Если этих данных будет достаточно, компании планируют подать заявку в регулирующие органы в первой половине 2021 года.

MedOboz ранее писал, что вакцина против коронавируса, разработанная фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, вызывает сильный иммунный ответ у пожилых людей.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
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