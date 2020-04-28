Рубцы и одышка: врачи указали на опасность после выздоровления от COVID-19
Пациенты с пневмонией, которые побороли коронавирус COVID-19, могут после выздоровления страдать хроническими заболеваниями легких.
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Об этом сообщают китайские врачи, которые провели компьютерную томографию пациентов после выписки, передает Science News.
Исследователи фиксировали повреждения легких от плотных скоплений затвердевшей ткани, блокирующей кровеносные сосуды в крошечных воздушных мешочках, называемых альвеолами, которые поглощают кислород, до поражений тканей вокруг альвеол.
Долгосрочные исследования пациентов с ОРВИ показали, что примерно треть людей, которые оправились от тяжелых случаев, остались с постоянным повреждением легких. При этом в случае пневмонии с COVID-19 фиксировались поражения обеих легких.
Врачи отметили, что у некоторых пациентов аномалии в легких будут затвердевать в слоях рубцовой ткани, известной как легочный фиброз. Из-за этого легкие не получают достаточного количества кислорода. Люди с легочным фиброзом обычно страдают от одышки, что ограничивает их физическую активность.
Как сообщал OBOZREVATEL, врачи предупредили, что скопление людей, пыль и малоподвижный образ жизни могут быть опасными для работы легких, особенно в период пандемии COVID-19.