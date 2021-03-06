Рубан уточнил, кто чаще заражается "британским" штаммом коронавируса

"Британским" штаммом коронавируса чаще всего болеют люди в возрасте 20-40 лет.

Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Громадського радіо". По его словам, ситуация с ростом количества больных пока прогнозируема.

Он отметил, что благодаря введенному локдауну, такая ситуация не наблюдалась в конце января. А сегодня дополнительных ограничительных мер не требуется.

"Каждый день составляют около 20-30 админпротоколов, но это не те безумные цифры, которые были с начала эпидемии, когда мы составляли по 50-100. Из-за циркуляции новых возбудителей штаммов, акцент по соблюдению карантинных норм нужно делать именно в учреждениях, где работает и отдыхает молодежь", – отметил Рубан.

Напомним, в Украине впервые подтвердили распространение на территории страны "британского" штамма COVID-19. Двух инфицированных им обнаружили в Ивано-Франковске. Врачи отмечают, что вакцина от коронавируса сохраняет эффективность и против мутаций COVID-19, в частности того, что впервые обнаружили в Соединенном Королевстве.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко подтвердил факт наличия в Украине британского штамма COVID-19. Он отметил, что этот вариант коронавируса быстрее передается от человека к человеку. Поэтому это одна из причин вспышки болезни в западных областях Украины.

Отметим, 14 декабря 2020 года власти Великобритании сообщила о появлении нового варианта SARS-CoV-2. Он называется "SARS-CoV-2 VOC 202012/01" или "B.1.1.7". У штамма есть 23 мутации генетического кода вируса, которые изменили четыре вирусных белка. 8 из 23 мутаций влияют на белок-шип (S-белок). Симптомы: лихорадка, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах, повышение температуры, кашель, внезапно появился и не проходит, а также потеря способности чувствовать запахи и / или вкусы.

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