В Ростовской области официально не хватает 4800 медицинских работников. Власти и медучреждения срочно ищут кадры. Требуются анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, терапевты, медсестры и санитары. Зарплату предлагают немаленькую – до 100 тысяч рублей врачам. Но вакансии все время открыты.

Об этой катастрофической ситуации пишет Блокнот Ростов.

Персонал не справляется. Пациенты часами лежат в ожидании доктора. В ковидные больницы отправляю студентов-медиков, но это никак не влияет на положение дел.

Так, в поликлинике Центральной районной больницы в Каменоломнях, по словам местных жителей, остался один терапевт.

"Пошла на прием к терапевту. Были температура, кашель, напрочь пропали запах и вкус. Время еще было рабочее для врача, но терапевт вышла и сказала, что она, видите ли, устала и не будет больше принимать, хотя нас сидело всего два человека. Пришлось обратиться в приемное, там были возмущены поведением врача, но пояснили что она вообще одна осталась в поликлинике из терапевтов", – рассказывает местная жительница Ольга Москалева.

В ковидных госпиталях не хватает персонала

Женщина считает, что врачи "сбежали" из-за недостойных зарплат. Официальные источники подтверждают острую нехватку кадров. Одни ушли из поликлиник в ковидные госпитали, другие уволились, третьи сменили место жительства.

Медперсонал – это группа с высоким риском заражения COVID-19. Их работа предусматривает близкий контакт с больными, что часто заканчивается инфицированием и смертью. За время пандемии более десяти медиков, болевших коронавирусом, скончались. Десятки заболели.

В Константиновске одних больных с коронавирусом скорая забирает сразу, другим приходится ждать. Госпитализированные жалуются, что врач не приходит, никто не делает уколы и капельницы. Пациентка ЦРБ Константиновского района просит о помощи со словами "мы не хотим умирать".

Нехватка медиков отмечается по всей Ростовской области. Чтобы эффективно бороться с пандемией в больницу требуется 8-10 медработников различной специализации. Вакансии врачей и средних медработников остаются открытыми.

Ростовские власти начали привлекать студентов. На производственную практику отправляют всех, даже тех, у кого есть хронические заболевания. Один из студентов 3-его курса Ростовского базового медицинского колледжа рассказал, что его, несмотря на наличие хронической болезни, заставляют идти к пациентам, у которых может быть ковид. Молодой человек опасается, что контакт с больными COVID-19 неизбежен, поскольку врачей не хватает, а затыкать дыры кем-то нужно.

Губернатор области предлагает решать проблему сообща, привлекая к работе волонтеров – медиков, студентов колледжей, ординаторов медуниверситета.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал