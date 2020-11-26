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/ Пульмонология

Российская вакцина от COVID-19 не прошла все стадии испытаний, – Степанов

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Российская вакцина от коронавируса (COVID-19) не прошла все стадии испытаний.

Как сказал и интервью YouTube-проекта "Зе Интервьюер" министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в мире установлены стандарты испытания лекарственного средства, и в случае с вакцинами есть три стадии клинических испытаний (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) .

"Третья стадия испытаний применяется на большом количестве добровольцев – 50-60 тыс. человек разных возрастов и с разным анамнезом жизни, для того, чтобы доказать безопасность этой вакцины", – отметил он.

Важная третья стадия испытания вакцины у россиян проведена не была

Важная третья стадия испытания вакцины у россиян проведена не была

По словам Степанова, важна третья стадия у россиян проведена не была.

"Они просто взяли и зарегистрировали на второй стадии, и только сейчас проводят третью стадию. Тогда о чем мы говорим? То есть не существует такой вакцины", – подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что все остальные мировых компаний, с которыми Украина ведет переговоры, тоже проходят третью стадию испытаний.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Россия
Теги
Министерство здравоохранения Коронавирус
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