Российская вакцина от COVID-19 не прошла все стадии испытаний, – Степанов

Российская вакцина от коронавируса (COVID-19) не прошла все стадии испытаний.

Как сказал и интервью YouTube-проекта "Зе Интервьюер" министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в мире установлены стандарты испытания лекарственного средства, и в случае с вакцинами есть три стадии клинических испытаний (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) .

"Третья стадия испытаний применяется на большом количестве добровольцев – 50-60 тыс. человек разных возрастов и с разным анамнезом жизни, для того, чтобы доказать безопасность этой вакцины", – отметил он.

Важная третья стадия испытания вакцины у россиян проведена не была

По словам Степанова, важна третья стадия у россиян проведена не была.

"Они просто взяли и зарегистрировали на второй стадии, и только сейчас проводят третью стадию. Тогда о чем мы говорим? То есть не существует такой вакцины", – подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что все остальные мировых компаний, с которыми Украина ведет переговоры, тоже проходят третью стадию испытаний.

Как писал OBOZREVATEL:

будущую вакцину против COVID-19 от фонда COVAX Украина получит несколькими траншами, первый – около 1 млн 200 тыс. доз.

Препарат COVAХ должен обеспечить 20% населения страны (8 млн доз для вакцинации 4 млн граждан).

В то же время в Минздраве признались в проблеме с перевозкой препаратов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!