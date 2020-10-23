Российская вакцина будет протестирована в Индии

Российская вакцина Sputnik V против нового коронавируса будет протестирована в Индии на 100 добровольцах.

Об этом передает газета Mint со ссылкой на орган контроля лекарств в Индии DCGI.

Фармацевтический гигант Dr Reddy's Laboratories получил разрешение на проведение испытаний, однако дата и время проверки вакцины пока неизвестно.

Sputnik V пройдет второй этап клинических испытаний. Фармкомпания должна будет предоставить группе экспертов полученные данные по безопасности и иммуногенности вакцины. В случае положительных результатов, разработчики смогут приступить к финальному этапу проверки, в котором примут участие 1400 человек.

Как сообщал MedOboz, ремдесивир официально разрешен в США для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.