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/ Пульмонология

Российская вакцина будет протестирована в Индии

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Российская вакцина Sputnik V против нового коронавируса будет протестирована в Индии на 100 добровольцах.

Об этом передает газета Mint со ссылкой на орган контроля лекарств в Индии DCGI.

Фармацевтический гигант Dr Reddy's Laboratories получил разрешение на проведение испытаний, однако дата и время проверки вакцины пока неизвестно.

Sputnik V пройдет второй этап клинических испытаний. Фармкомпания должна будет предоставить группе экспертов полученные данные по безопасности и иммуногенности вакцины. В случае положительных результатов, разработчики смогут приступить к финальному этапу проверки, в котором примут участие 1400 человек.

Как сообщал MedOboz, ремдесивир официально разрешен в США для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
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