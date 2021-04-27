Риски заражения COVID-19 одинаковы на дистанции двух и 20 метров – исследование

Правило "шести футов" или социальное дистанцирование в 1,5-2 метра, используемое во всем мире как ключевая карантинная мера во время пандемии коронавируса, в том числе в помещении, не минимизирует вероятность заражения.

Исследователи из Массачусетского технологического института утверждают, что риски инфицирования, при нахождении в одном помещении с заболевшим, равны как на расстоянии двух, так и 20 метров, пишет CNBC. По словам специалистов, основную роль здесь играет время.

Ученые разработали метод расчета рисков заражения коронавирусом в помещениях, которых учитывает множество факторов: количество проведенного времени, циркуляцию воздуха и его очистку, использование масок, дыхательную активность человека в разные моменты (во время обычного дыхания, еды, разговора или пения). Так, исследование, опубликованное в журнале PNAS, ставит под сомнение руководящие принципы по COVID-19 Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Риски заражения COVID-19 одинаковы на дистанции двух и 20 метров, говорят ученые

"Мы утверждаем, что на самом деле нет особой пользы от правила "шести футов", особенно когда люди носят маски. Для этого действительно нет оснований, потому что воздух, которым человек дышит в маске, имеет тенденцию подниматься и опускаться в другом месте комнаты, поэтому вы более подвержены среднему фону в помещении, чем конкретному лицу на расстоянии", – пояснил профессор Мартин Базант.

Другими словами, чем дольше человек находится с инфицированным в одном помещении, тем выше вероятность подхватить вирус. И ношение маски или соблюдение дистанции этот риск никак не уменьшают.

По словам Базанта, именно этот важный критерий упустили из виду CDC и ВОЗ, а руководящие принципы по ограничению количества людей в одном помещении он назвал ошибочными.

Исследователи изучили респираторную активность, такую как дыхание, прием пищи, разговор или пение, которые могут позволить человеку распространять в воздухе капли, содержащие патогены COVID-19

"Акцент на дистанцировании был неуместным с самого начала, а ВОЗ никогда на самом деле не обосновывала свои рекомендации. Они основывались лишь на исследованиях чихания и кашля, которые демонстрировали оседающие на пол и поверхности капли. И даже при таком подходе значения были очень приблизительные", – высказался Базант.

Он считает, что периодическое открытие окон в помещении может быть такой же или даже более эффективной мерой, чем внедрение новых дорогостоящих систем фильтрации.

Авторы исследования утверждают, что маски, разумеется, предотвращают передачу инфекции в помещении, блокируя прямые потоки воздуха, однако большинство зараженных COVID-19 людей не кашляют и не чихают, а переносят инфекцию бессимптомно. По этой причине, подчеркнули исследователи, ношение масок может дать ложное чувство защищенности. Ученые предполагают, что их работа поможет повлиять на изменения относительно смягчения социальных ограничений в период пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

британские и швейцарские ученые выяснили, как вирус поражает мозг человека, больного COVID-19.

Специалисты из японского научно-исследовательского института "Рикэн", Токийского университета и других учреждений разработали новый метод тестирования на коронавирус.

А исследователи из Британии обнаружили, что хлорированная по всем правилам вода из общественных бассейнов нейтрализует практически все частицы COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся