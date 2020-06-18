Риск заражения COVID-19 зависит от группы крови и генов: появилось новое исследование

Риск заражения пациента коронавирусом и смерти от него связан с генами, которые отвечают за группу крови, и особенностями иммунных реакций.

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К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством профессора Андре Франке из Кильского университета (Германия). Результаты их исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.

В ходе эксперимента были найдены отличия на генетических локусах здоровых людей и тех, кто столкнулся с тяжелыми симптомами COVID-19 вплоть до смертельного исхода. Предположительно, они влияют на способность вируса проникать в клетки и риск организма столкнуться с "цитокиновым штормом", который может привести к смерти.

Ученые нашли гены, связанные с риском смерти от коронавируса

Авторы научной работы изучили почти 2000 тяжелых случаев инфицирования коронавирусом в Испании и Италии, сравнив их геномы с геномами 2300 здоровых людей.

"Мы обнаружили новый локус 3p21.31, который связан с восприимчивостью к COVID-19, и подтвердили потенциальную связь групп крови и риска заражения", – говорят исследователи.

Ученые утверждают, что выявленные генетические особенности могут быть связаны с иммунным ответом человека. Вирусные заболевания, поясняют они, вызывают в организме так называемый "цитокиновый шторм" (гиперцитокинемию). При нем молекулы цитокины неконтролируемо активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что в результате приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Отмечается, что этот замкнутый круг приводит к разрушению тканей в очаге воспаления, а потом реакция распространяется на соседние ткани и может охватить весь организм.

Именно цитокиновый шторм, подчеркивают специалисты, стал причиной гибели многих пациентов с коронавирусом.

Цитокиновый шторм, считают ученые, является причиной гибели инфицированных COVID-19

Более того, было установлено, что люди со второй группой крови заражались COVID-19 на 45% чаще, чем других групп, а люди с первой – на 65% реже.

"Наши генетические данные подтверждают, что первая группа крови связана с наиболее низким риском заразиться COVID-19, а вторая – с наиболее высоким", – пишут исследователи.

Они не могут четко ответить, связаны ли различия в группах крови с устойчивостью организма к коронавирусу напрямую. Или, возможно, генетические особенности, которые влияют на риски, влияют и на группу крови тоже. Тем не менее ученые утверждают, что результаты их исследования важны для разработки лекарств и вакцин против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые считают, что люди с типом крови О (I группа) генетически более защищены от возможности заразиться коронавирусом.

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