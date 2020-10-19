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/ Пульмонология

Ремдесивир оказался неэффективным в лечении COVID-19

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Препарат Ремдесивир не влияет на выживаемость пациентов, госпитализированных с COVID-19, и не ускоряет процесс их выздоровления.

На своей странице в Facebook врач-инфекционист Ольга Голубовская объяснила, почему данное лекарство оказалось неэффективным.

Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что Ремдесивир не улучшает показатели выживаемости пациентов с коронавирусом. Эти результаты противоречат полученным ранее данным, на основе которых Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило экстренное использование лекарства.

Ремдесивир
Ремдесивир

Препарат в основном назначался тяжелым больным с вирус-индуцированным иммунным поражением легких, поэтому ожидать большого эффекта от противовирусного препарата прямого действия было нелогично. Однако врач не отрицает, что при его использовании на более ранних этапах эффект возможен.

Голубовская призвала оставить лечение ковида врачам, а также назначать или не назначать Ремдесивир.

Как писал MedOboz, при попадании в организм человека коронавирус проходит три стадии, длительность которых зависит от состояния иммунитета и наличия сопутствующих заболеваний.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
лекарства
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