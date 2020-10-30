Разработана система дезинфекции, которая инактивирует COVID-19 за 10 минут

Компания Cedrión, поддерживаемая Мадридским университетом имени Карлоса III, разработала систему дезинфекции, которая может нейтрализовать COVID-19 всего за 10 минут.

В ее основе – использование атмосферной плазмы для дезинфекции помещений и поверхностей, пишет MedicalXpress.

Система размером с настольный компьютер может быть размещена в любом пространстве, например в комнате или автомобиле.

"Мы разрабатываем системы на основе нашей запатентованной технологии генерации холодной атмосферной плазмы. Мы подвергаем окружающий воздух очень сильному электрическому воздействию, вытягивая электроны из нейтральных частиц в воздухе и формируя ионы. Эта система может генерировать до 70 различных типов: от ультрафиолетовых лучей до пероксидов, озона или оксидов азота. Синергия между ними позволяет нейтрализовать бактерии и вирусы", – рассказал Энрике Медина, генеральный директор и соучредитель Cedrión.

Эту систему можно использовать для очистки воздуха и поверхностей. Первый вариант применения – это дезинфекция помещений c людьми, путем рециркуляции воздуха и нейтрализации бактерий и вирусов. Второй – очищение любой поверхности в пустой комнате. Для этого система высвобождает ионы, которые после дезинфекции снова соединяются в нейтральных частицах.

Ожидается, что испытания этой системы дезинфекции начнутся в ноябре текущего года.

MedOboz сообщал, что температура выше 65° C может полностью инактивировать коронавирус при воздействии более трех минут.

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