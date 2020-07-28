Разработана гиперимунная сыворотка от COVID-19: о прорыве заявила Аргентина

Карина Бондаренко Пульмонология 08:09, 28.07.2020

Ученые из Аргентины начали испытания новой гиперимунной сыворотки от коронавируса на людях.

Эксклюзивную разработку опробуют на 242 пациентах в среднем и тяжелом состоянии, передает "Рамблер".

Сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам, что позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции.

По своему действию она напоминает те препараты, что используются при укусах змей или скорпионов или же при риске заболевания столбняком и бешенством.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Британии впервые коронавирус подтвердили у домашней кошки. Врач рассказала об опасности инцидента.

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