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/ Пульмонология

Разработана гиперимунная сыворотка от COVID-19: о прорыве заявила Аргентина

5.3т
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Ученые из Аргентины начали испытания новой гиперимунной сыворотки от коронавируса на людях.

Эксклюзивную разработку опробуют на 242 пациентах в среднем и тяжелом состоянии, передает "Рамблер".

Сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам, что позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции.

По своему действию она напоминает те препараты, что используются при укусах змей или скорпионов или же при риске заболевания столбняком и бешенством.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Британии впервые коронавирус подтвердили у домашней кошки. Врач рассказала об опасности инцидента.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Аргентина
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