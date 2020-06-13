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/ Пульмонология

Разработан тест на COVID-19 за 30 минут: как работает

1.7т
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Ученые разработали новый тест, который может диагностировать коронавирусную инфекцию COVID-19 всего за 30 минут, анализируя образцы мочи, крови или слюны.

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Как пишет Daily Mail, метод, известный как изотермическая амплификация с помощью обратной транскрипционной петли (RT-LAMP), включает поиск генетического материала или РНК коронавируса в тестируемых образцах.

Разработан тест, диагностирующий коронавирус за 30 минут

Разработан тест, диагностирующий коронавирус за 30 минут

RT-LAMP является хорошо известным методом, который ранее использовался для обнаружения вирусов, таких как вирус Зика и Эбола.

Было обнаружено, что метод RT-LAMP находит вирус SARS-CoV-2 в 19 из 20 образцов в течение 30-45 минут.

По словам команды исследователей, метод RT-LAMP дешевле и имеет меньше ограничений, чем метод ПЦР.

Как писал OBOZREVATEL, на COVID-19 можно провериться тремя видами тестов – с помощью молекулярной диагностики (ПЦР), анализами на антитела и на вирусные антигены.

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Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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