Разработан новый тест для диагностики коронавируса

Виктор Литвиненко Пульмонология 18:26, 23.10.2020

Индийские учены разработали диагностический тест для выявления коронавируса. Его преимущество заключается в определении чрезвычайно низких вирусных нагрузок.

Авторами метода являются исследователи из Индийского технологического института в Харагпуре, сообщает The Hindu.

Проверка данного анализа с образцами пациентов показала высокий уровень точности. Так, при параллельном тестировании 200 образцов с помощью этой методики правильно было обнаружено 108 положительных образцов из 115 и 83 из 85 - отрицательных. Наличие или отсутствие коронавируса в образце предварительно было определено методом ПЦР в реальном времени. Чувствительность и специфичность теста составляет 94 и 98% по сравнению с полимеразной цепной реакцией.

Ранее MedOboz писал, что ученые установили способность противоязвенного препарата подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 как на культуре клеток, так и на животных.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Пачка сигарет за 200 грн: как и почему взлетят цены на табачные изделия в Украине

В Киеве задержали студента, который помочился на портреты Небесной Сотни. Фото вандала

Зеленский назвал лечение COVID-19 в Украине одним из лучших в Европе

В школах Украины хотят запретить телефоны: зарегистрирован законопроект

Россия массово завозит сибиряков в Крым и выселяет украинцев: оккупантов уличили в геноциде