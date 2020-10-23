Разработан новый тест для диагностики коронавируса

Индийские учены разработали диагностический тест для выявления коронавируса. Его преимущество заключается в определении чрезвычайно низких вирусных нагрузок.

Авторами метода являются исследователи из Индийского технологического института в Харагпуре, сообщает The Hindu.

Проверка данного анализа с образцами пациентов показала высокий уровень точности. Так, при параллельном тестировании 200 образцов с помощью этой методики правильно было обнаружено 108 положительных образцов из 115 и 83 из 85 - отрицательных. Наличие или отсутствие коронавируса в образце предварительно было определено методом ПЦР в реальном времени. Чувствительность и специфичность теста составляет 94 и 98% по сравнению с полимеразной цепной реакцией.

Ранее MedOboz писал, что ученые установили способность противоязвенного препарата подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 как на культуре клеток, так и на животных.

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