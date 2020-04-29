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/ Пульмонология

Разным симптомам коронавируса нашли объяснение: передаются по наследству

6.8т
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Ученые из Гарвардского университета и Королевского колледжа Лондона объяснили, почему коронавирус имеет разные симптомы у разных людей.

О результатах их исследования пишет ArsTechnica. Так, специалисты выяснили, что части симптомов может передаваться по наследству.

К таким относятся жар и лихорадка, усталость, диарея и потеря обоняния – они есть не у всех. Среди самых распространенных – кашель, боли в груди и животе. По мнению экспертов, при постановке диагноза на эти признаки нужно опираться в первую очередь.

Разным симптомам коронавируса нашли объяснение

Разным симптомам коронавируса нашли объяснение

nasmorklechit.ru

По словам ученых, в генетике некоторых людей также есть компонент, который влияет на тестирование на COVID-19. Он якобы может способствовать некорректному результату теста. Согласно данным экспертов, диагностирование пациентов с этим компонентом может иметь погрешность от 30 до 80 процентов.

Однако результаты исследования подвергли сомнению, так как они были получены через мобильное приложение, поэтому у ученых есть данные только о молодых пациентах. Кроме того, исследование проводилось в очень короткий срок, с 25 марта по 3 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов коронавируса. Кроме высокой температуры, кашля и одышки, на сайте CDC указаны новые признаки болезни: озноб, боль в мышцах, головная боль, потеря обоняния и воспаленное горло.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
вирус
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