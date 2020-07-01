ПЦР-тесты на COVID-19 могут дать ложный результат: врач раскрыла масштаб проблемы

До трети всех ПЦР-тестов на определение коронавируса (COVID-19) дают ложноотрицательный результат.

Об этом в эфире телеканала Zik рассказала украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"ПЦР-диагностика в 20% и даже 30% может давать ложноотрицательные результаты. Вспомните период конца января – начала февраля, когда китайцы сначала озвучивали одну цифру, а уже на следующий день она была в двадцать раз больше", – отметила медик.

По ее мнению, рост числа новых зараженных связан с увеличением количества проводимых тестирований.

"Когда начали получать образцы из лавры и других очагов, а у людей результаты ПЦР несколько раз подряд были отрицательными, мы прописали возможность установления врачами диагноза без ПЦР-подтверждения", – добавила Голубовская.

При этом врач отметила, что в Украине нет точных данных о количестве больных, ведь не все регионы подают такие данные в свои статистики.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач из Италии рассказал, что COVID-19 постепенно ослабевает и вскоре может вымереть сам по себе, даже без применения вакцины.