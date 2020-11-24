ПЦР- и ИФА-тестирование на коронавирус

Диагностика коронавирусной инфекции основана не только на выявлении у больного соответствующих симптомов, она требует лабораторного подтверждения того, что возбудитель попал в организм. Определенная клиническая картина и положительный тест на COVID-19 позволяют врачу назначить правильное лечение и, тем самым, избежать развития осложнений.

Для выявления коронавируса используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА). С помощью первого метода определяют генетический материал вируса, с помощью второго – выработанные к нему антитела. Использование тестов может быть ограничено стадией заболевания, поэтому MedOboz решил разобраться, когда и какой тест на COVID-19 лучше всего сдавать, чтобы получить достоверный результат.

Если говорить про ИФА-тесты, то благодаря им выявляют иммуноглобулины M и G. Ig M отвечают за острую стадию инфекции, кровь на них нужно сдавать, начиная с седьмого дня после появления симптомов. Наличие Ig G свидетельствует об уже перенесенной болезни, их рекомендуют определять не раньше 14 дня с начала проявления коронавирусной болезни.

Оба метода могут назначаться для подтверждения COVID-19. Какие варианты результатов можно получить и как правильно их понимать?

Положительный ПЦР-тест и отрицательные иммуноглобулины M и G говорят о ранней стадии болезни, когда нет еще симптомов, или о том, что острая стадия уже позади, а иммунная система еще не выработала антитела.

Положительные ПЦР-тест и тест на иммуноглобулин M, отрицательный на Ig G – инфекция находится в активной фазе (7-21 день), больной заразен.

Положительный ПЦР-тест и тест на иммуноглобулин G, отрицательный на Ig M – человек болеет больше трех недель, однако передавать вирус окружающим уже не может.

Положительный тест на Ig M при отрицательных ПЦР и Ig G можно получить с 7 по 21 день болезни. Это острая фаза и человек является активным распространителем вируса.

Положительный тест на Ig G при отрицательных ПЦР и Ig М подтверждают, что человек переболел COVID-19.

Если все тесты отрицательны, то человек не болеет и не болел коронавирусной болезнью.

ИФА-анализ может дать несколько результатов: положительный – антитела выработались; отрицательный – антител или нет, или их количество недостаточно; так называемая "серая зона" – антитела находятся на таком уровне, который не соответствует ни положительному, ни отрицательному результату.

В 25% случаев результат ПЦР-теста может быть ложноотрицательными. То есть невыявление вируса еще не означает, что его нет в организме, и человек может передавать его. Получение положительного результата почти на 100% достоверно и говорит нам, что человек болен.

Получить ложноотрицательный ПЦР-тест можно, если: забор материала провели неправильно; если условия транспортировки образцов были нарушены; если инфекция локализировалась в нижних дыхательных путях; также потому, что почти треть тестов являются ложноотрицательными (об этом предупреждают производители).

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