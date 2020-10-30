Проявления COVID-19 на коже остаются даже после выздоровления

Виктор Литвиненко Пульмонология 22:04, 30.10.2020

Дерматологические симптомы коронавируса могут наблюдаться даже после выздоровления. У некоторых пациентов поражение кожи на пальцах ног, так называемые "ковидные пальцы" сохраняется более 150 дней.

К такому выводу пришли исследователи из Международной лиги дерматологических обществ и Американской академии дерматологии, сообщает Liverpool Echo.

Ученые заявили, что у некоторых людей, инфицированных коронавирусом, воспаление кожных покровов на ногах, напоминавшее последствия обморожения, не проходило несколько месяцев. Однако в большинстве случаев данный признак исчезал спустя несколько недель.

"Ковидные пальцы" – распространенный симптом COVID-19

Симптом "ковидных пальцев" появляется через 1-4 недели после заражения COVID-19. Пальцы ног опухают, кожа краснеет.

Ранее MedOboz писал, что часть пациентов с положительным результатом на COVID-19 жалуется на кожные высыпания. Эксперты в области здравоохранения, предлагают рассматривать этот симптом вместе с "тройкой" основных.

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