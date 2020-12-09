Вопрос:
У меня вопрос по терапии коронавируса. Одни наши знакомые переболели вместе ковидом – они одного возраста, заболели одновременно, но у мужа с сахарным диабетом еще и артрит имеется, то есть он уже в группе риска. Однако он гораздо легче перенес коронавирус, чем жена. Я очень удивилась, а потом встретила информацию о том, что люди, регулярно принимающие препараты от артрита, например диклофенак, как тот знакомый, почему-то более устойчивы к этому заболеванию. Действительно ли прием нестероидных противовоспалительных облегчает течение ковида?
Ответ:
Диклофенак относится к нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС), и если человек их долго и постоянно принимает, то у него меньше шансов болеть с высокой температурой. То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переносится, но реально на тяжесть заболевания это не влияет.
Другими словами: человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов на тяжелую форму ковида и на госпитализацию, как и человек, такие средства не принимающий.
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