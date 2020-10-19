Противогриппозная вакцина может защитить от коронавируса
Научные исследования показали, что вакцинация против гриппа может усиливать врожденный иммунитет, что, вероятно, поможет противостоять COVID-19 во время текущей пандемии.
Такие результаты получили ученые из Нидерландов, их статья опубликована на medRxiv.
Они считают, что четырехвалентная инактивированная вакцина против гриппа, используемая в Нидерландах в сезоне 2019-2020, может повышать сопротивляемость организма ковиду и облегчить его течение. Свои предположения ученые проверяли на культурах иммунных клеток (in vitro).
Также было обнаружено, что сотрудники нидерландских больниц, получившие прививку от гриппа, болели реже.
Как сообщал MedOboz, препарат Ремдесивир не влияет на выживаемость пациентов с COVID-19 и не ускоряет процесс их выздоровления.