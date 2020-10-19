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/ Пульмонология

Противогриппозная вакцина может защитить от коронавируса

1.2т
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Научные исследования показали, что вакцинация против гриппа может усиливать врожденный иммунитет, что, вероятно, поможет противостоять COVID-19 во время текущей пандемии.

Такие результаты получили ученые из Нидерландов, их статья опубликована на medRxiv.

Они считают, что четырехвалентная инактивированная вакцина против гриппа, используемая в Нидерландах в сезоне 2019-2020, может повышать сопротивляемость организма ковиду и облегчить его течение. Свои предположения ученые проверяли на культурах иммунных клеток (in vitro).

Противогриппозная прививка может защитить от COVID-19
Противогриппозная прививка может защитить от COVID-19

Также было обнаружено, что сотрудники нидерландских больниц, получившие прививку от гриппа, болели реже.

Как сообщал MedOboz, препарат Ремдесивир не влияет на выживаемость пациентов с COVID-19 и не ускоряет процесс их выздоровления.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Темы
Вакцинация Коронавирус
Место
Нидерланды
Тег
Прививки от гриппа
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