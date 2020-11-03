Протефлазід убезпечує від погіршення стану та сприяє загибелі коронавірусу

Під час науково-практичної конференції "Інфекційні хвороби сучасності" доповідь

доктора медичних наук Cергія Борщова – старшого наукового співробітника Інституту

епідеміології імені Громашевського – була присвячена практичному досвіду використання діючої речовини протефлазід на коронавіруси, зокрема, на SARS-CoV-2.

Так, д.м.н. Борщов нагадав, що "дослідження професорки Світлани Рибалко довели, що діюча речовина протефлазід ефективно пригнічує реплікацію коронавірусу тварин у клітинній культурі in vitro".

Що ж стосується профілактичного вжитку цієї діючої речовини людьми – за словами

доповідача "з квітня 2020 року і досі (кінець жовтня-2020) зі 192 працівників нашого інституту (Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Льва Громашевського Національної Академїі Медичних Наук України") які профілактично приймали препарат Протефлазід, захворів на Covid-19. І цей єдиний випадок – з легкою формою перебігу захворювання".

Препарат досліджувався не лише в рамках унеможливлення інфікування – а й у

комплексному лікуванні хворих, зокрема, і з середнім ступенем важкості перебігу захворювання.

"Протефлазідом проліковано 14 хворих із позитивним ПЛР-тестом на Сovid-19 і з

підтвердженою пневмонією, яка мала максимальну важкість за шкалою рентген-діагностики СO-RADS 19 балів, – звітує доктор Борщов. – Усі хворі одужали. В усіх хворих дослідження методом ПЛР-тестів на 7-10 доби та повторно на 13-17 доби дали від’ємний результат тесту на Covid-19. Будь-яких побічніх дій Протефлазіду не зафіксовано".

"Отримані попередні результати свідчать про ефективність профілактичного прийому

Протефлазіду, – впевнений доповідач. "Також прийом Протефлазіду хворими на Сovid-19 убезпечує від погіршення стану та сприяє елімінації (загибелі) вірусу впродовж 7-10 діб від почату лікування. Прийом Протефлазіду не має токсичної чи іншої побічної дії на організм. Подальше вивчення дії Протефлазіду при Сovid-19 є необхідним і перспективним", – впевнений доктор медичних наук Сергій Борщов.

Нагадаємо, за офіційною інформацією Національної академії медичних наук України, у ході досліджень in vitro на клітинних культурах в Європі українська діюча речовина протефлазід проявила специфічну противірусну активність щодо людських коронавірусів CoV229E (дослідження лабораторії в Німеччині) та SARS-CoV-2 (дослідження лабораторії в Іспанії).

Також повідомлялося, що в найближчі місяці відбудеться наступний етап дослідження цієї діючої речовини – in vivo на тваринах.

Окрім того, Національна Академія статистики, обліку та аудиту здійснила обробку

результатів застосування 33 тисячі флаконів препарату Протефлазід, які були у березні-липні 2020 року безкоштовно передані виробником для захисту медиків лікарень, які приймають хворих з Сovid-19. Згідно звіту, проаналізовано дані про застосування препарату понад 7-ма тисячами медиків, а також понад 400-ма хворими на Сovid-19. "Порівняно з офіційними даними, – йдеться в

статистичному звіті, – серед тих, хто приймав препарат з діючою речовиною протефлазід була відсутня смертність; зменшується частка хворого на Сovid-19 медперсоналу - в 2,2 рази; знижується частка хворих, хвороба яких мала важкий перебіг, - у 3,3 рази; знижується середній термін лікування - в 1,8 рази".