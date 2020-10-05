Простуда может помочь предотвратить COVID-19 – эксперты из США

Таким образом организм лучше защищается от инфекции

В результате вырабатывается интерферон, который блокирует размножение вирусов

Обычная простуда может помочь предотвратить заболевание человека коронавирусной инфекцией благодаря выработке интерферона.

Такое предположение выдвинули эксперты Йельского университета (США), пишет DailyMail. По их предположению, наиболее частый возбудитель простуды – риновирус дает толчок противовирусной защите организма.

Эксперты выяснили, что интерферон – особый белок, производимый как иммунный ответ на риновирус, может распознавать другие типы вирусов и блокировать их размножение. Таким образом организм человека лучше защищается от инфекции.

Сейчас эксперты выясняют, работает ли такая схема и против возбудителя, вызывающего COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты из Амстердамского университета выяснили, что зараженные коронавирусом частицы "живут" внутри лифта до получаса после того, как инфицированный человек кашлял или разговаривал в нем.

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