Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Простуда может помочь предотвратить COVID-19 – эксперты из США

  • Риновирус дает толчок противовирусной защите организма

  • В результате вырабатывается интерферон, который блокирует размножение вирусов

  • Таким образом организм лучше защищается от инфекции

6.7т
Читать материал на украинском

Обычная простуда может помочь предотвратить заболевание человека коронавирусной инфекцией благодаря выработке интерферона.

Такое предположение выдвинули эксперты Йельского университета (США), пишет DailyMail. По их предположению, наиболее частый возбудитель простуды – риновирус дает толчок противовирусной защите организма.

Эксперты выяснили, что интерферон – особый белок, производимый как иммунный ответ на риновирус, может распознавать другие типы вирусов и блокировать их размножение. Таким образом организм человека лучше защищается от инфекции.

Простуда может помочь предотвратить COVID-19 – эксперты из США

Сейчас эксперты выясняют, работает ли такая схема и против возбудителя, вызывающего COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты из Амстердамского университета выяснили, что зараженные коронавирусом частицы "живут" внутри лифта до получаса после того, как инфицированный человек кашлял или разговаривал в нем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости