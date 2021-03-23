Простуда может помочь человеку не заразиться COVID-19 – ученые

Вызывающий простуду риновирус "сильнее" коронавируса нового типа и мешает SARS-CoV-2размножаться в клетках слизистой оболочки дыхательных путей, считают ученые.

Об этом заявляется в исследовании Университета Глазго (Шотландия, Соединенное Королевство), результаты которого опубликовал Journal of Infectious Diseases. Эксперты предположили, что простуда в тот период, когда риновирус находится в клетках, может защищать организм человека от COVID-19.

Ученые провели исследование на копии слизистой оболочки дыхательных путей, сделанную из клеток того же типа, что и в человеческом организме. Часть моделей одновременно заразили коронавирусом и риновирусом, часть – только COVID-19.

Эксперимент показал, что вирусы SARS-CoV-2 не смогли размножаться в клетках из-за спровоцированной риновирусом иммунной реакции. Этот эффект наблюдался также тогда, когда риновирус попадал в образец за 24 часа до коронавируса, и когда его вводили в культуру клеток через сутки после.

Ученые подчеркнули, что после перенесенной простуды человек вновь становится уязвим для COVID-19. В то же время в масштабах региона или страны риновирус, вероятно, будет сдерживать коронавирусную инфекцию.

"Получается, что риновирус подавляет коронавирус, и в сезон обычных простудных заболеваний инфицирований COVID-19 будет намного меньше", – пояснил ВВС доктор Пабло Мурсия.

Подобные случаи наблюдались и раньше. Так, именно крупная вспышка риновируса могла отсрочить пандемию свиного гриппа в 2009 году в некоторых частях Европы, отметили исследователи.

"Меры гигиены, а также взаимодействие между вирусами могут значительно снизить заболеваемость коронавирусом, но максимальный эффект все же дает только вакцинация", – добавил доктор Мурсия.

Простуда и коронавирус

Напомним:

В Украине за январь 2021 года 3 922 человека умерли от COVID-19, от гриппа и пневмонии за этот же период – в около 2,5 раза меньше, 1 499 граждан.

В ВОЗ заявляли, что меры, принятые для борьбы с пандемией коронавируса, резко снизили сезонную заболеваемость гриппом в мире.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американская компания Pfizer, выпустившая вакцину против COVID-19, начала испытания на людях лекарства от коронавирусной болезни, которое должно остановить распространение SARS-CoV-2 в организме.

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