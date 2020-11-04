Вопрос:⁣

У меня дети учатся в школе, ходят на занятия. Но я не могу быть уверена, что внутри соблюдаются все правила профилактики — родителей внутрь не пускают, учителя выводят детей после занятий на улицу. Стоит ли переживать?⁣

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Ответ:⁣

То, что в наших школах называется "мерами предосторожности", это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, — абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи…⁣

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Люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура ＋26 и влажность воздуха 20%!⁣

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Ведь много ума и средств не надо, чтобы снизить там температуру — проветрить. Но если не дай Бог, открыли окно, а потом у Васи — сопли, прибежит его особо умная разъяренная мать с криком: "Что же вы довели моего несчастного ребенка и заразили его с вашим сквозняком коронавирусом!"⁣

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А теперь лайфхак для учителей и родителей. Итак, запоминаем: потеря обоняния и ощущения вкуса при отсутствии насморка — это очень типично для коронавируса. Один из самых крутых симптомов. Потому что при гриппе люди тоже запахи часто не ощущают, но из-за того, что заложенный нос и куча соплей, отек слизистой, клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе — насморка на копейку, а обоняния нет. Именно поэтому тест "чем это пахнет?" намного эффективнее, чем любая термометрия, потому что при легкой форме температура очень редко бывает. Если вы — учитель в школе, возьмите тряпочку, потрите ее чесноком и спрашивайте, чем это пахнет, у каждого с температурой выше нормы. Слышит запах — слава Богу, можно учиться. Не слышит — давай домой срочно. Этот тест на наличие обоняния намного достовернее, чем тест на температуру. Аналогично можно тестировать и всех домашних.⁣