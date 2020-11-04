Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Пульмонология

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Профилактика COVID-19 в школе: стоит ли переживать родителям?

Читать материал на украинском

Вопрос:⁣

У меня дети учатся в школе, ходят на занятия. Но я не могу быть уверена, что внутри соблюдаются все правила профилактики — родителей внутрь не пускают, учителя выводят детей после занятий на улицу. Стоит ли переживать?⁣

⠀⁣

Ответ:⁣

То, что в наших школах называется "мерами предосторожности", это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, — абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи…⁣

⠀⁣

Люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура ＋26 и влажность воздуха 20%!⁣

⠀⁣

Ведь много ума и средств не надо, чтобы снизить там температуру — проветрить. Но если не дай Бог, открыли окно, а потом у Васи — сопли, прибежит его особо умная разъяренная мать с криком: "Что же вы довели моего несчастного ребенка и заразили его с вашим сквозняком коронавирусом!"⁣

⠀⁣

А теперь лайфхак для учителей и родителей. Итак, запоминаем: потеря обоняния и ощущения вкуса при отсутствии насморка — это очень типично для коронавируса. Один из самых крутых симптомов. Потому что при гриппе люди тоже запахи часто не ощущают, но из-за того, что заложенный нос и куча соплей, отек слизистой, клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе — насморка на копейку, а обоняния нет. Именно поэтому тест "чем это пахнет?" намного эффективнее, чем любая термометрия, потому что при легкой форме температура очень редко бывает. Если вы — учитель в школе, возьмите тряпочку, потрите ее чесноком и спрашивайте, чем это пахнет, у каждого с температурой выше нормы. Слышит запах — слава Богу, можно учиться. Не слышит — давай домой срочно. Этот тест на наличие обоняния намного достовернее, чем тест на температуру. Аналогично можно тестировать и всех домашних.⁣

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Instagram Доктора Комаровского
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости