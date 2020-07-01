Профессор назвала подтвержденные группы риска COVID-19

Пожилые люди и те, которые имеют серьезные сопутствующие болезни, все еще находятся в группе высокого риска жесткого течения COVID-19.

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Такое мнение высказала австралийский профессор, декан медицинского колледжа университета Джонса Хопкинса Патрисия Дэвидсон. Об этом сообщает "Апостроф".

"Это новая болезнь, мы изучаем все новую информацию о факторах риска и о ее распространении. Но это то, что известно сейчас из результатов клинических экспертиз: пожилые люди и любой с сопутствующими болезнями..." – пояснила она.

COVID-19 чаще поражает людей с сопутствующими заболеваниями

По ее словам, речь идет о пациентах с болезнями сердца, печени, почек и диабета различных типов. Кроме этого, люди со слабым иммунитетом, ВИЧ и СПИД, которые не получают лечения, зато употребляют кортикостероиды и другие средства иммунотерапии – тоже в группе повышенного риска.

"Появление новых данных свидетельствует о диспропорции распространения болезни и смертности в различных этнических группах. Коронавирус показал, какое важное влияние оказывают на здоровье социальная среда и образ жизни", – подчеркнула Дэвидсон.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, медики заявляют, что каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от долговременного повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.