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/ Пульмонология

Признаки коронавируса у детей: инфекционист перечислила опасные симптомы

1.5т
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У детей течение коронавируса COVID-19 напоминает респираторную инфекцию, но при этом имеет отличительные симптомы, на которые стоит обращать внимание родителям.

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Об этом в интервью "Фактам" рассказала детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная.

"Повышается температура и возникает лихорадка. Причем температура может быть как субфебрильной – 37,3−37,5 градуса, так и превышать 38 градусов. Часто она указывает на развитие пневмонии. Тогда могут появиться одышка, признаки дыхательной недостаточности. Важно знать, что все симптомы в начале инфекции могут быть и без температуры, хотя у 90 процентов больных детей все же отмечается ее повышение", – отметила врач.

Признаки коронавируса у детей: инфекционист перечислила опасные симптомы

Вторым важным симптомом возможного заражения ребенка COVID-19 она назвала сухой или с небольшим выделением мокроты кашель. Порой он напоминает кашлевые приступы при коклюше. Еще один характерный признак – утомляемость. Так, ребенок, который еще до недавнего времени бегал и прыгал без устали, вдруг начинает капризничать, хочет посидеть или полежать. Такая усталость может сопровождаться слабостью, сонливостью.

При этом Палатная уточнила, что есть и другие, не столь типичные и распространенные симптомы, по которым можно заподозрить заражение ребенка коронавирусом.

"У малыша покраснели и начали слезиться глаза? Можно заподозрить, что коронавирус проник в организм через слизистую глаз, по ходу спровоцировав вирусный конъюнктивит. У небольшого количества детей возникает заложенность носа и обильное выделение слизи (ринорея). Еще у части больных – абдоминальный синдром: тошнота, рвота, боли в животе", – перечислила инфекционист.

Признаки коронавируса у детей: инфекционист перечислила опасные симптомы

Также она подчеркнула, что важно спрашивать, ощущает ли ребенок запахи, вкус еды. Ведь особенно у младенцев при COVID-19 чаще страдает желудочно-кишечный тракт.

"У малышей этого нежного возраста попадание коронавируса в организм, кроме диареи, может вызвать рвоту. Груднички, особенно новорожденные, становятся вялыми, плаксивыми, у них нарушается акт сосания. Потом нередко присоединяется высокая температура и покашливание, и только затем развивается пневмония", – уточнила Палатная.

Она добавила, что есть также необычные симптомы, которые трудно связать с этим вирусом. Например, испанские врачи описали такие явления, как ковидная стопа и коронавирусные пальцы: на стопах появляется сыпь – фиолетово-красные пузырьки (папулы), которые распространяются на пальцы ног и даже рук. Они напоминают поражение кожи, возникающее при обморожении. А Испанская ассоциация педиатров дополнила симптомы COVID -2019 у детей таким признаком, как "педиатрический шок".

Признаки коронавируса у детей: инфекционист перечислила опасные симптомы

"Больше всего коронавирус угрожает детям раннего возраста – от одного до четырех лет. Также младенцам, которые инфицировались от зараженных матерей. В группе риска – малыши и подростки с хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой, муковисцидозом, сахарным диабетом, ожирением, ревматоидным артритом) и те, которые ранее болели пневмонией", – указала медик.

По ее словам, также коронавирус опасен для детей, страдающих от онкологических заболеваний или иммунодефицитных состояний. В конце Палатная подчеркнула, что при любом таком симптоме у ребенка родителям нужно обращаться к семейному доктору или педиатру.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики заявили, что у детей, которые заболели коронавирусом COVID-19, наблюдались губительные воздействия болезни.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
дети вирус
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