Прививка против коронавируса в Украине: как записаться и кому будет доступна

Жители регионов, которые первыми получат дозы вакцины против коронавируса в Украине, должны записаться на прививку. Сделать это можно будет с 1 марта.

Об этом во время брифинга Министерства здравоохранения (Минздрава) 23 февраля рассказал заместитель главы ведомства Ярослав Кучер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, запись в лист ожидания на получение прививки против COVID-19 можно осуществить с помощью приложения "Дія", на одноименном портале или позвонив в контакт-центр Минздрава.

Записаться в очередь на прививку можно благодаря приложению "Дія"

"Это очень важно и касается украинцев, которые хотят записаться в очередь на вакцинацию в возрасте от 18 до 59 лет", – заявил Кучер.

В то же время представитель министерства отметил, что дорожная карта вакцинации в Украине будет проходить в четыре этапа:

Прививки для сотрудников больниц, которые работают с больными COVID-19, жителей заведений для пожилых людей, военнослужащих в зоне проведения ООС. Вакцинация медработников, людей 80+ и социальных работников. Прививки для людей в возрасте от 65 лет, работников критически важных структур, государственной безопасности, работников сферы образования. Вакцинация лиц от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, лиц, работающих и отбывают наказание в местах лишения свободы.

Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет не входят в эти группы, поэтому смогут ввести препарат на пятом этапе и после записи.

"Когда, согласно дорожной карте по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививок, выбрав ближайший, дату и время визита", – пояснил Кучер.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 23 февраля в Украину из Индии доставили партию вакцины против коронавируса AstraZeneca. Полмиллиона доз препарата с локальным названием CoviShield станут первым шагом для старта вакцинации украинцев.