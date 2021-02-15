Прививка Pfizer на 92% снижает риск тяжелой формы COVID-19 – исследование Израиля

В Израиле оценили эффективность вакцины Pfizer

В Израиле провели исследование влияния прививки Pfizer на протекание коронавирусной болезни. Оно показало, что эта вакцина на 92% снижает риск тяжелых последствий заражения.

Как пишет newsru.co.il, наблюдения были организованы больничной кассой "Клалит" и учли показатели 1,2 млн жителей страны. Среди них половина уже прошла кампанию иммунизации, а половина еще нет.

По словам профессора Рана Балицера, который является директором исследовательского института "Клалит" и консультантом координатора программы "Маген Исраэль", ранее ученые исследовали только влияние вакцины на заражаемость COVID-19. Однако последний эксперимент впервые позволил оценить, как меняются симптомы болезни.

В процессе исследования его участники были поделены на подгруппы по возрастному признаку, по критериям общего состояния здоровья, по группам риска, наличию хронических болезней. В итоге данные человека, который проходил вакцинацию препаратом Pfizer, сравнивали с показателями того, кто был его "статистическим двойником".

Особенностью исследования стало то, что впервые была отдельно изучена эффективность вакцины для пациентов, старше 70 лет. Ведь производитель препарата Pfizer из-за ускоренных темпов клинических испытаний не успел заняться изучением этого вопроса досконально.

В результате было установлено, что если человек все же заражался коронавирусом после получения прививки, то количество проявлений его симптомов снижалось на 94%. Кроме того, вероятность тяжелой формы также падала на 92%. Эффективность вакцины подтвердилась для людей всех возрастов, включая тех, кому больше 70 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей Израиля прививают препаратом от Pfizer еще с декабря 2020 года во всех больницах, клиниках и специально созданных мобильных центрах.

Также известно, что в этой стране вакцины от коронавируса после разморозки пытались доставить к прививочным пунктам как можно быстрее.

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