Прививка от гриппа поможет украинцам против COVID-19: Ляшко объяснил связь

Вакцинация против гриппа не поможет стопроцентно избежать инфицирования COVID-19, но при этом обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами.

Поэтому украинцам нужно уделить особое внимание прививке от гриппа перед началом эпидсезона вирусных заболеваний. На это во время брифинга Минздрава указал главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он привел пример Бразилии и Мексики. Сейчас там зима и, соответственно, продолжается эпидемиологический сезон заболеваний гриппом и ОРВИ. А на фоне этого происходит и значительное увеличение случаев коронавирусной болезни, в том числе и летальных.

Ляшко объяснил, как прививка от гриппа поможет против COVID-19

"Поэтому мы призываем всех вакцинироваться от гриппа для того, чтобы исключить возможность, когда человек одновременно будет инфицироваться и гриппом, и коронавирусом. Для того, чтобы уменьшить загруженность системи здравоохранения", – подчеркнул главный санврач.

По его словам, своевременная профилактика позволит украинцам меньше страдать от простудных заболеваний. Люди, которые сделают прививку, не будут болеть гриппом, у которого достаточно схожие симптомы с коронавирусной болезнью.

"Это наш вклад в сдерживание, уменьшение количества случаев инфекционных болезней, которые будут фиксироваться во время сезонного эпидемического роста гриппа и гриппоподобных заболеваний, в том числе и коронавируса, который у нас случается с октября по апрель", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалист по инфекционным заболеваниям IU Health Мэри Кэй Фостер предположила, что COVID-19 может стать сезонным, как грипп, и людям придется проходить повторную вакцинацию от него ежегодно.

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