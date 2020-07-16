При кашле нельзя дышать над кастрюлей с горячей картошкой: врач пояснил опасность

Во время кашля при простуде больному нельзя дышать над кастрюлей с горячей картошкой. Следовать такому народному методу лечения – глупость, которая может привести к осложнению имеющейся болезни и развитию новых.

Об этом в интервью "Фактам" заявил пульмонолог, торакальный хирург, доцент кафедры хирургии №1 Киевского медицинского университета, руководитель Всеукраинского респираторного клуба кандидат медицинских наук Евгений Симонец.

"Когда дыхательные пути воспалены, отекает слизистая. Если подышать горячим паром – над чайником или кастрюлей с картошкой, то тепло расширит сосуды. Усилится приток крови – и отек увеличится. Следовательно, просвет бронхов сузится. И обычная ОРВИ или начинающийся бронхит перерастет в бронхообструктивный синдром", – пояснил он.

Симонец объяснил, почему при кашле нельзя дышать над кастрюлей с горячей картошкой

По совам специалиста, это опасное состояние, поскольку из-за отечной слизистой просвет бронхов уменьшается, а бокаловидные клетки еще сильнее продуцируют мокроту.

"Выйти она не может, и в итоге все это булькает, урчит в легких и перерастает в обструктивный бронхит. Когда нарушена вентиляция и скопилось много мокроты, то создаются идеальные условия для присоединения патогенной микрофлоры. В итоге развивается пневмония", – констатировал Симонец.

Помимо этого, отметил он, при обструктивном бронхите запрещены любые тепловые процедуры: горчичники, банки, согревающие компрессы. Также нельзя растирать грудную клетку жиром – в частности, барсучий, медвежий, козий жиры минимально всасываются через кожу.

"Они относятся к тугоплавким, поэтому организму нужны невероятные усилия, чтобы преобразовать их в полиненасыщенные жирные кислоты. Именно они участвуют в образовании мембран стенки альвеолы – единицы легких, обеспечивающей газообмен. Улучшения состояния нет, зато поджелудочная железа и желчный пузырь оказываются под ударом", – подчеркнул врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после смягчения карантина был зафиксирован стремительный скачок статистики пневмоний, многие из которых – осложнения после коронавируса.

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