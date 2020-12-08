Препараты от аллергии могут быть эффективными при СOVID-19 – исследование

Они были протестированы на культуре клеток при различных концентрациях

Антигистаминные препараты способны оказывать противовирусное действие, направленное на возбудителя COVID-19.

Это свойство лекарств от аллергии обнаружили американские ученые, передает MedicalХpress.

Исследователи, проанализировав медицинские записи, обнаружили, что люди в возрасте 61 года и старше, которые принимали определенные антигистаминные препараты, имели меньше шансов получить положительный результат теста на коронавирус, чем те, кто не принимал лекарства.

Затем ученые протестировали гидроксизин, дифенгидрамин и азеластин на способность подавлять коронавирус в культуре клеток. Препараты были протестированы при различных концентрациях, чтобы найти оптимальную дозу для подавления вируса.

Было обнаружено, что среди трех лекарств азеластин ингибирует вирус SARS-CoV-2 в дозе, которая была меньше, чем количество вещества в назальном спрее. Два других антигистаминных препарата требовали более высоких концентраций. По словам ученых, чтобы говорить о более точных данных необходимы клинические испытания для определения эффективности препаратов в профилактике, раннем лечении и в качестве вторичной терапии тяжелой формы COVID-19.

Предположительно, механизм действия этих антигистаминных препаратов заключается в нарушении взаимодействия вируса с белком ACE2, либо в связывании с другим белком, известным как сигма-рецептор, который может мешать репликации SARS-CoV-2.

Ранее MedOboz писал, что ученые назвали самые частые осложнения COVID-19. Самыми распространенными являются нарушения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и выделительной систем.

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