Препарат от остеопороза испытают в лечении коронавируса

Итальянское агентство по регулированию фармацевтики (AIFA) одобрило проведение клинических испытаний по использованию ралоксифена у пациентов с легкими симптомами, вызванными коронавирусом.

Ранее консорциум Exscalate4CoV объявил, что зарегистрированный дженерический препарат, используемый для лечения остеопороза, может быть эффективным против COVID-19, передает EU Reporter.

Клиническое исследование должно подтвердить безопасность и эффективность ралоксифена в блокировании репликации вируса в клетках и, таким образом, замедлить прогрессирование заболевания.

Исследование будет проходить в Национальном институте инфекционных болезней им. Л. Спалланцани в Риме, также будет задействована исследовательская больница Humanitas в Милане. На начальном этапе до 450 участников в трех отдельных группах будут проходить 7-дневное лечение капсулами ралоксифена в рандомизированной выборке.

Европейская комиссия, которая поддерживает проект, выделили 3 млн евро на испытания. Это один из многих примеров того, как программа исследований и инноваций ЕС Horizon 2020 помогает противостоять пандемии коронавируса и разрабатывать новые методы лечения.

MedOboz сообщал, что регулирующий орган США разрешил применение ремдесивира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат "Veklury" стал первым одобренным лекарственным средством от COVID-19.