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/ Пульмонология

Препарат от диабета может снизить смертность от COVID-19 – исследование

4.2т
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Препарат от диабета "метформин" способен значительно снизить риск смерти от коронавируса (COVID-19) у женщин.

Как пишет Medical Xpress, к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты и UnitedHealth Group. При этом такого же эффекта у мужчин не обнаружено.

Метформин – универсальный препарат для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа. Он также уменьшает количество белков воспаления, таких как TNF-альфа, которые, по-видимому, усугубляют COVID-19.

Метформин по-разному влияет на мужчин и женщин

Метформин по-разному влияет на мужчин и женщин

Команда исследователей проанализировала около 6 тысяч человек с диабетом или ожирением, которые были госпитализированы с коронавирусом, и оценила, связано ли использование метформина со снижением смертности.

Обнаружено, что женщины, которые перед госпитализацией из-за COVID-19 получали 90-дневный рецепт на метформин, имели на 21−24% меньшую вероятность смертности по сравнению с аналогичными женщинами, не принимавшими препарат.

Существенного снижения смертности среди мужчин не наблюдалось.

Ученые уже подали заявку на использование метформина для лечения и профилактики коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, пища с большим содержанием углеводов, в особенности – сладости, может вызывать более тяжелое течение коронавирусной болезни, поскольку сгущает кровь.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Тег
исследование
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